Batman keresteciler sitesinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman keresteciler sitesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman keresteciler sitesinde yangın Batman'ın Petrol Mahallesinde keresteciler sitesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Batman keresteciler sitesinde yangın

BATMAN - Batman'ın Petrol Mahallesinde keresteciler sitesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Batman Petrol Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle aniden tutuşan keresteler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Olayı fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer kereste ağalarına sıçramadan söndürdü. Yanan ağaçlarda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman keresteciler sitesinde yangın
Batman keresteciler sitesinde yangın
Batman keresteciler sitesinde yangın
Batman keresteciler sitesinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan

Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Az kalsın facia yaşanıyordu! Yangından etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Az kalsın facia yaşanıyordu! Yangından etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Sertab Erener Kaan Yıldırım Levent Yüksel Orhan Gencebay
Spor Metin Oktay Burak Elmas Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman keresteciler sitesinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:41:32. #1.16#

title