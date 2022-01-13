Batman Kent Konseyi toplandı

BATMAN (AA) - Batman Kent Konseyi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Batman Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, Kent Konseyi Başkanı Abdülkadir Demir, Batman Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrettin Başaran, Batman Siirt Mali Müşavirler Odası Başkanı konuşma yaptı.

Toplantıda, "salgın yönetimi", "aşı çalışmalarındaki son durum", "uyuşturucu, sigara ve alkol" gibi her tür bağımlılıkla mücadelede alınacak önlemler görüşüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Serkan Sünger, Batman'da Omicron varyantına bağlı vaka sayısının arttığını söyledi.

Sünger, "Temennimiz bu son varyant olması yönünde. Aşı çalışmalarının artırılması için sivil toplum kuruluşlarının destekleri oldu." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ise Batman'da görev yapan öğretmenlerin 1. doz aşılamada yüzde 94, 2. doz aşı oranında ise yüzde 85 seviyesinde olduğunu ifade etti.

21 Ocak'ta birinci dönemi tamamlayacaklarını dile getiren Kurtaran, "Hiç ara vermeden bu dönemi tamamladık. İnşallah ikinci dönemi de ara vermeden tamamlayacağız." diye konuştu.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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