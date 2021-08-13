Batman Kent Konseyi toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman Kent Konseyi toplandı

Batman Kent Konseyi toplandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Batman Eczacılar Odası toplantı salonunda yapıldı.

Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Batman Eczacılar Odası toplantı salonunda yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Abdülkadir Demir'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, Batman'daki salgın yönetimi ve aşı çalışmalarındaki son durum, ikinci bir vergi dairesine ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili konular masaya yatırıldı.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı İbrahim Kara, yaptığı konuşmada, Batman'da vaka sayılarında çok ciddi oranda artış olduğunu, hastanelerde hasta sayısının arttığını söyledi.

Aşılanma oranının düşük olduğunu aktaran Kara, kentin hala kırmızı listede bulunduğunu belirtti.

Kara, şöyle konuştu:

"Yüzde 51 dolayında birinci doz aşılanma oranımız var, ikinci doz aşılanma oranı daha düşük. Ekiplerimizle şu anda sahadayız. Yaklaşık 30'un üzerinde ekibimizle, birçok sağlık personelimizle aşılama ve filyasyon çalışmalarında bulunmaktayız. Bütün Batman halkından isteğimiz aşı yapmaları. O yüzden mümkün olduğu kadar aşılama yapmayan kişileri tüm sağlık birimlerimizde, hastanelerimize bekliyoruz. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mustafa Demir Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Aytaç Kara Merve Çoban Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman Kent Konseyi toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:56:53. #1.16#

title