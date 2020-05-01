BATMAN Keklik kafesi yaparak 7 çocuk yetiştirdi

Keklik kafesi yaparak 7 çocuk yetiştirdiBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, Mahsum Erin (70), 30 yıldır keklik kafesi üretip, kazandıklarıyla 7 çocuk yetiştirdi.

Keklik kafesi yaparak 7 çocuk yetiştirdi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, Mahsum Erin (70), 30 yıldır keklik kafesi üretip, kazandıklarıyla 7 çocuk yetiştirdi. Mesleğini sevdiğini belirten Erin, "Tek işim budur. Başka bir işim yoktur. Bu yaştan sonra da ne gurbette ne de başka bir yerde çalışamam. Bunları da yapmasam ne yapacağım" dedi.

'Gercüş'e bağlı Tepecik köyünde el sanatlarıyla uğraşan Mahsum Erin, 30 yıldır keklik kafesi üretiyor. Keklikleri sevdiği için bu mesleği yapmaya başlayan Erin, 30 yıldır kazandıklarıyla 7 çocuk yetiştirdi. Mesleğini sevdiğini söyleyen Erin, kafeslerin tanesi 75 TL'den satıyor. Günde 1 kafes yapan Erin, 6 çocuğunu evlendirdi, 1'ine ise hala bakıyor. El emeği kafeslerinden başka bir gelirinin olmadığını belirten Erin, "Tek işim budur. Başka bir işim yoktur. Bu yaştan sonra da ne gurbette ne de başka bir yerde çalışamam. Bunları da yapmasam ne yapacağım. Günde bir tane kafes yapıyorum. Tanesini 75 TL'den satıyorum. Sadece bir ineğimiz var onun da sütü ve yoğurdu ancak bize yetiyor. Şu an eşim ve bir tane de kızımla yaşıyorum. Diğer çocuklarım ise evlendi. Başka şehirlerde yaşıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA