BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı
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BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı

Kavga eden liselileri polis ayırdıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı.

08.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:47
BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı

Kavga eden liselileri polis ayırdı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, cuma günü, Gercüş Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda eğitim gören öğrenciler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler, öğrencileri ayıramayınca polise haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, liselileri güçlükle ayırdı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı

Kaynak: DHA

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BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı

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