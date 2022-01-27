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Batman kara teslim, birçok köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı, Ekrem Aktaş - Yerel
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Batman kara teslim, birçok köy yolu ulaşıma kapandıBATMAN Batman'da, sabah saatlerinden itibaren aralıksız etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte 70 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı.

Batman kara teslim, birçok köy yolu ulaşıma kapandı

BATMAN Batman'da, sabah saatlerinden itibaren aralıksız etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte 70 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Batman'da, kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışların ardından Sason ve Kozluk ilçelerinde daha önce açılan birçok köy ve mezra yolu tekrar ulaşıma kapandı. Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri, yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapan köy ve mezra yollarını açma çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Batman kara teslim, birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Batman kara teslim, birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Batman kara teslim, birçok köy yolu ulaşıma kapandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Yerel

Batman, kar, Yerel, Haber

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