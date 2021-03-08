Batman Jandarma Komutanı Çakmak'tan şehit annesine ziyaret
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Batman Jandarma Komutanı Çakmak'tan şehit annesine ziyaret

08.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:54
Batman Jandarma Komutanı Çakmak'tan şehit annesine ziyaret

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, şehit annesi Naime Özcan'ı ziyaret etti.

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, şehit annesi Naime Özcan'ı ziyaret etti.

ÇakmaK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 25 Ekim 1994'te Suriye sınırında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Nihat Özcan'ın annesi Naime Özcan'ı ziyaret ederek gününü kutladı.

Çakmak, şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu dikkati çekerek, "Bu topraklara vatan diyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz" ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit annesi Özcan da kendilerini yalnız bırakmayan Çakmak'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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