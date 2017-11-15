Batman Irak'taki Depremzelere Batman'dan 1 Tır Yardım

Batman Belediyesi, Kızılay ile birlikte Kuzey Irak'ın Süleymaniye bölgesinde yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremde mağdur olan aileler için topladığı 1 TIR yardım malzemesine Irak'a gönderdi. Beledye Başkan vekili Şevket Aksoy, Bu tür affetlerde insanlık dramlarında bütün insanlığın bir biriyle dayanışma içerisinde olması gerekir. Herkesin elinden geleni yapması bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorumdedi. Kuzey Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarında 12 Kasım'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem için Batman Belediyesi ve Kıızılay birlikte depremzeler için topladıkları yardımları bir TIR ile Irak'a gönderdi. Belediye başkan Vekili Şevket Aksoy, yardım TIR'ını uğurladıktan sonra yaptığı konuşmada, yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtirek, Bu tür affetlerde insanlık dramlarında bütün insanlığın bir biriyle dayanışma içerisinde olması gerekir. Herkesin elinden geleni yapması bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında o bölgede yaşayan insanlar tabiki bizim kardeşlerimizdir.Hem olayın mahiyeti, ağırlığı hemde orada yaşyan insanların önemi açısında bözimde bu konuda bizimde bu konuda diyarsız kalmamız mümkün değildi. Onun için bizde karınca kararın ordaki insanlarımız için ne yapabiliriz diye düşündük. İlk etapta bin battaniye gönderdik, daha sonra bir tır 25 tonluk bir gıda malzemesi bugün itibarıyla yola çıktı. Bu konuda çalışmalarımızla Kızlay ile işbirliği çalışması içerisindeyiz. Onlarında katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yardım Kızılay organizasyonu altında götürülmektedirdedi.