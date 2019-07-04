Batman'ın LGS'de 72. sırada yer alması

Batman'da Yedi Hilal Derneği Şubesi öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında kentin 72. sırada yer almasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yedi Hilal Derneği binasında düzenlenen basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Uluslararası Sağlık Eşitliği (USED) Derneği Genel Başkanı Osman Bağaç, eğitim açısından Batman'ın başarı seviyesinin Türkiye ortalamasının çok altında olmasının ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

"Son olarak LGS sonuçlarına göre Batman'ın 72. sırada yer alması hak etmediğimiz bir sıralama olmuştur. Daha da vahimi 2018 yılında ilimiz 59. sırada iken bu yıl 13 sıra daha gerileyerek 72'ye düşülmesi Batman kamuoyunu derinden üzmüştür." ifadelerini kullanan Bağaç, şunları kaydetti:

"İlimizdeki okullarda verilen bunca kursa rağmen eğitimdeki başarımızın bu seviyede olması düşündürücü. Bu durum bizi ve eğitime gönül veren değerli dostlarımızı derinden etkilemekte. Bu konuda önümüzdeki yıl için gerekli tedbirlerin alınması, 'başarı' odaklı çalışmalara hız verilmesi, etkili kararlar alınması ve ivedilikle bu kararların uygulamaya konulması gerekmektedir. Okul kitaplarını ücretsiz dağıtan hükümetimize tekrar teşekkür ediyoruz. Bu kitapların çocuklarımızın geleceğine ışık tutmasını, bilgilerini ilerletmelerini, öğretimlerine katkı sağlanmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA