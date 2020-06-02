Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 ev karantinaya alındı Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için Bekirhan beldesi Turgut Özal Mahallesi'nde 3, Duygulu köyünde 1 evin karantinaya alındığı, bu hanelere giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kaynak: AA