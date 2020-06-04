Batman'ın Ardıçlı köyü, karantinaya alındı
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Batman'ın Ardıçlı köyü, karantinaya alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Ardıçlı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Ardıçlı köyü, karantinaya alındı
04.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:13

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Ardıçlı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Ardıçlı köyünde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulaması başlatıldı. Gercüş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, karantina uygulamasının 14 gün süreceği belirtilerek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Haziran 2020 tarihli kararı gereği koronavirüs salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 14 gün süreyle Ardıçlı köyü karantina alınmıştır" denildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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