BATMAN İLİ MÜLKİ HUDUTLARI DAHİLİNDE ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİ (HAVAİ FİŞEK V.B.) KULLANIMINDA VE ATILMASINDA UYULACAK ESASLAR İLE İLGİLİ KARAR

BATMAN İLİ MÜLKİ HUDUTLARI DAHİLİNDE ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİ (HAVAİ FİŞEK V. B. ) KULLANIMINDA VE ATILMASINDA UYULACAK ESASLAR İLE İZİNSİZ KULLANILMASI VE ATILMASI DURUMUNDA ADLİ/İDARİ CEZA UYGULANMASINA DAİR VALİLİK KARARIKarar Tarihi : 09/08/2021Karar Sayısı : 2021/3AMAÇMadde-1 İlimizde...

BATMAN İLİ MÜLKİ HUDUTLARI DAHİLİNDE ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİ (HAVAİ FİŞEK V. B. ) KULLANIMINDA VE ATILMASINDA UYULACAK ESASLAR İLE İZİNSİZ KULLANILMASI VE ATILMASI DURUMUNDA ADLİ/İDARİ CEZA UYGULANMASINA DAİR VALİLİK KARARI

Karar Tarihi : 09/08/2021

Karar Sayısı : 2021/3

AMAÇ

Madde-1 İlimizde milli ve dini bayramlar ile düğünler, özel günler ve kutlamalar gibi yapılan etkinliklerde, şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek vb. ) diye tabir edilen piroteknik maddeler ile Torpil, Maytap, çatapat vb. maddelerin izinsiz kullanımından ötürü halk arasında korku, heyecan ve panik yaşanmakta, meydana gelen yüksek ses ve gürültü insanlarda işitme sağlığının bozulması gibi kritik etkilere neden olmakta, toplumun can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmektedir.

29 Eylül 1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 87/12028 Karar Sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'ün 2. maddesinde de tabir edildiği şekilde piroteknik maddeler;

a ) Oyun ve Eğlence Aracı Olan:

İçerisinde potasyum klorat ve sodyum benzoat bulunan fitilli/ fitilsiz her türlü ve şekildeki menşei ve markası ne olursa olsun eğlence amaçlı patlayıcılardır.

1-İçinde taneli karabarut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesi,

2-Adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytaplar, ispanyol maytapları, şenlik mumları gibi klorat ve fosfor karışımıyla üretilen patlayıcı oyuncak malzemeleri,

3-Şerit halindeki kağıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarları, mukavva kapsülleri,

b ) Şenlik ve İşaret Fişekleri:

1- El maytabı ve çanak maytabı gibi her türlü maytaplar,

2- Şenlik, işaret, aydınlatma fişekleriyle veri işaret fişekleri, havai fişekler, patlaklı ve yıldızlı roketler ve demiryollarında uyarı amacıyla kullanılan kestane fişekleri gibi her türlü fişekler ve roketler,

3- Sinyal, gök yıldızlı ve kestaneli bombalar, renkli ve renksiz duman ve sis bombaları ile hakem bombası ve yer topları gibi her türlü proteknik bombalar,

4- Ateş çemberi, rozet güneşi, kayaş güneşi gibi her türlü döner mamuller,

5- Altın veya gümüş yağmuru, romen kandili, serpantin, mızrak, çin ateşi gibi

diğer şenlik malzemelerini ifade eder.

Bu karar, ilimizde milli ve dini bayramlar ile düğünler, özel günler, kutlamalar ve çeşitli etkinliklerde şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek vb. ) olarak tabir edilen proteknik maddelerin kullanımının mevzuatta açıkça belirlenmiş olan kurallara göre gerçekleşmesini amaçlar.

KAPSAM

Madde-2 Batman il sınırları içerisinde eğlence amacıyla şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek vb. ) izinsiz, kontrolsüz ve denetimsiz kullanımının önlenmesi, ilgililerin bilgilendirilmesi ve emre aykırı davrananlara gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması hususlarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde-3 -5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun;

11. maddesinin A ve C bendi.

66. maddesi

-5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun;

32. maddesi

36. maddesi

-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun;

Kişilerin Huzur ve Sükünunu Bozma başlıklı 123. Maddesi

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması başlıklı 170. Maddesi

-2872 sayılı Çevre Kanunu'nun;

Gürültü başlıklı 14. Maddesi ve İdari Nitelikli Cezalar Başlıklı 20. Maddesi

-Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'ün;

117. Maddesi

-27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin;

26. maddesi (ğ) bendi

İLDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Madde-4 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin;

A) bendinde; "Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. "

C) bendinde; "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. " hükmü amirdir.

GENEL ESASLAR

Madde-5 İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelik kapsamında Batman ili mülki idare sınırları içerisinde;

a-) Piroteknik madde olan şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek vb. ) düğünler, sosyal etkinlikler, resmi günler, dini ve milli bayramlar, yerel milli günler, festivaller ve çeşitli eğlence dönemlerinde, kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların Yerel Mülki Amirliklerden izin alınmadan kullanılması ve ateşlenmesi yasaktır.

b-) Kişi veya kurumların usulüne uygun olarak, Yerel Mülki İdare Amirlerinden alacakları izin sonrasında, (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi olan kişiler tarafından kullanılması koşulu ile izin belgelerinde belirtilen miktardaki havai fişeklerin satın alınması ve kullanılması gerekmektedir. Kişilerin sorumluluğunda ve çevre güvenliğinin alınması kaydıyla, en geç 48 saat öncesinde dilekçeyle başvuru sonucu Yerel Mülki İdare Amirlerinden izin alınarak şenlik ve işaret fişeklerini (havai fişek vb. ) kullanabilecekler, kullanım süresi 15 dakikayı geçmeyecek, saat: 23: 00'a kadar son bulacaktır.

ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİNİ KULLANMA TALEBİNDE BULUNANLARIN YEREL MÜLKİ AMİRLİKTEN İZİN ALMAK İÇİN MÜRACAATLARI HALİNDE İSTENİLEN BELGELER:

1) Talep sahibinin, kullanılacak piroteknik maddenin cinsi ve miktarı, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman, kullanacak olan kişiler, bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı, etkinlik sahibinin ismi ve açık adresini belirten dilekçe,

2) Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicinin A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi ve T. C. Kimlik Numarası,

3) Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği taahhütname,

4) Beş kilogramın üzerindeki piroteknik maddelerin taşınmasında, nakil görevlilerinin vereceği taahhütname,

5)Bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,

6) Proteknik maddeleri kullanacak kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs adına, bir şirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenecektir.

Bu belgelerin tamamlanmasından sonra ilgililerin Tüzüğün Ek-1. maddesine göre patlayıcı madde işleriyle iştigal etmesine engel hali olmadığının belirlenmesi ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından sakıncanın bulunmadığının anlaşılması halinde Mülki Amirden piroteknik madde kullanımı için izin verilebilecektir. Piroteknik maddelerin kullanılacağı yer veya kullanılacak miktar göz önünde bulundurularak mülki amirlikçe gerekli görülen hallerde, daha fazla yangın tüpü, yangın kovaları ile yeterince su ve kum, ambulans, itfaiye bulundurulması, piroteknik maddelerin kullanılacağı alana görevliler haricindekilerin girmesini engelleyecek şekilde şerit veya bariyer ile tecrit önlemlerinin alınması, ateşleme işini yapacak olanların ayırt edilmelerini kolaylaştıracak reflektörlü ikaz yeleği, koruyucu gözlük ve başlık giymelerinin sağlanması, kullanılacak piroteknik maddelerin devrilmemesi için sabitlenmesi veya desteklenmesinin sağlanması, piroteknik maddelerin kullanılacağı alanda özellikle yanık tedavi malzemeleri içeren ilk yardım çantasının hazır bulundurulması gibi tedbirler de aldırılacaktır.

Piroteknik maddelerin kullanılacağı yer bakımından genel güvenlik ve asayiş yönünden sakıncasının bulunmadığının anlaşılması halinde Yerel Mülki Amirlikten onay alınacaktır.

c-) İlimizde piroteknik maddelerin (oyun eğlence aracı, şenlik ve işaret fişeklerinin) yataklı olarak hastalara hizmet vermekte olan sağlık kuruluşlarında, huzurevlerinde, bakım yurtlarında kalan hastalar, yaşlıların ve çocukların rahatsız olacakları göz önünde bulundurularak, belirtilen yerlerde ve çevresinde kullanılması yasaklanmıştır.

ç-) Batman Havalimanı yaklaşım hatları üzerinde, havalimanı çevresinde kalan yerleşim bölgelerinde, petrol, gaz, doğalgaz, trafo dağıtım şebekesi bulunan yerlerde, kolayca tutuşabilecek ağaçlık alan ve çevresine yakın yerlerde, kamuya ait açık alanlar ile yol ve oturma alanlarında piroteknik maddeleri (oyun eğlence aracı, şenlik ve işaret fişeklerinin) kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlere izin verilmeyecektir.

d-) Eğlence maksadıyla şenlik ve işaret fişeklerini (havai fişek vb. ) kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin yapılacağı alanlar ile saatleri her yıl İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

e-) Düğün ve eğlence organizasyonları en geç 24 saat öncesinden ilgili kolluk birimine bildirilecek, Polis Merkezi Amirlikleri/Jandarma Karakol Komutanlıklarınca, alınan kararlar doğrultusunda, düğün salonları, organizasyon şirketleri ve düğün sahiplerine gerekli tebligat ve bilgilendirme yapılacaktır.

f-)Piroteknik(oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler, şenlik ve işaret fişekleri) maddeler, ilgili tüzük kapsamında izin verilen av bayileri dışında; bakkal, market, pastane, hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı vb. işyerlerinde ve 12 yaşının altında olan çocuklara satılmayacaktır.

g-) Valilik ve Belediye Başkanlığı'nın İlgili birimleri ile kolluk kuvvetleri tarafından yukarıda bahsedilen hususlar takip edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

ğ-) Kararın uygulanması ile takibi ve denetiminden; Batman Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili kolluk kuvvetleri sorumlu olacaktır.

CEZAİ HÜKÜMLER

Madde-6 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi doğrultusunda alınan bu karar gereği milli ve dini bayramlar ile düğünler, sosyal etkinlikler ve çeşitli eğlence dönemlerinde, şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek vb. ) olarak tabir edilen piroteknik maddelerin izinsiz kullanılmasının önüne geçmek amacıyla tedbir alınması amaçlanmıştır.

İlimizde Mülki Amirden izin almadan şenlik ve işaret fişeklerini (havai fişek vb. ) kullananlar ve ateşleyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 ve 36. maddeleri gereğince, şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek vb. ) atılmasına müsaade eden veya kullanan tüzel kişiler (işletmeler, düğün salonu ve organizasyon şirketleri vb. ) ise 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılacaktır, ayrıca konusu suç teşkil edilen konularda adli işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde-7 Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu konu ile ilgili 23/11/2017 tarih ve 2017/5 sayılı karar yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜTME

Madde-8 Bu kararı Batman Valisi yürütür.

Kaynak: Habermetre