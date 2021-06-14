Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Haziran Ayı Birlik Meclis Toplantısı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Haziran Ayı Birlik Meclis Toplantısı.

Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Haziran Ayı Birlik Meclis Toplantısı.
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.BATMAN İLİKöylere Hizmet Götürme BirliğiBirliğimiz 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğü gereğince; Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Birliğimizin 2021 yılı Haziran Ayı Birlik Meclis toplantısı 16/06/2021 Çarşamba günü saat 14.

T. C.

BATMAN İLİ

Köylere Hizmet Götürme Birliği

Birliğimiz 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğü gereğince; Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Birliğimizin 2021 yılı Haziran Ayı Birlik Meclis toplantısı 16/06/2021 Çarşamba günü saat 14. 00'te Valiliğimiz Konferans Salonunda yapılacağına dair duyuru metni.

GÜNDEM 1-Açılış ve Yoklama,

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Birlik Meclis Divan Heyetinin Seçilmesi (birinci ve ikinci başkan vekili ve iki katip üye seçimi)

4- 2020 yılı Birlik faaliyet raporunun okunması ve ibrası,

5-Birliğin 2020 Mali yılı Gelir ve Gider bütçesi kesin hesabının görüşülmesi ve ibrası için Oylanması,

6- Birliğin 2021 Yılı Tahmini Gelir ve Gider bütçesine ilişkin 02. 12. 2020 tarihinde alınan 20 nolu Encümen Kararının Oylanması,

7 -Birliğin 2021 Yılı Birliğimiz personeli ve maaşlarına ilişkin 02. 12. 2020 tarihinde alınan 20/1 nolu Encümen Kararının Oylanması,

8-Demirbilek Köyü Çeşmebaşı Mezrası İken köy statüsüne kavuşan Merkez Çeşmebaşı Köyünün Birlik Üyeliği talebinin Görüşülmesi ve Tüzük Değişikliği,

9-Köy Katkı Paylarınm Görüşülmesi,

10- Birlik Encümenine üye seçimi yapılması ( 2 Asil ve 2 Yedek İl Genel Meclis Üyesi 2 Asil ve 2 Yedek Köy Muhtarı seçimi)

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Funda Eryiğit Burcu Biricik
Spor Diego Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Haziran Ayı Birlik Meclis Toplantısı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:37:32. #1.16#

title