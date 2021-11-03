Batman İl Müftülüğü tarafından işitme ve görme engellilere yönelik Kur'an kursu açıldı

BATMAN (Habermetre) - İşitme ve görme engellilere Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğretmek için harekete geçen Batman İl Müftülüğü, kursta her yaştan işitme ve görme engelli kadın ve erkeklere ayrı kurslar açarak eğitime başladı.

Kur'an kursu ve camilerde hocalar gözetiminde verilen dersler sonucunda işitme ve görme engelli vatandaşlar, işaret dili ve braille alfabesi vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenebilecekler. Batman İl Müftülüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle işitme engelli kadın ve erkeklere işaret dili, görme engelli kadınlara braille alfabesi ile Kur'an ve dini eğitim alabilecekleri kursların eğitime açıldığı bildirildi.

İl Müftüsü Turgut Erhan, Tenzil Camii ve Batman Aile Destek Merkezinde işitme ve görme engelli öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette kursiyer öğrencileri tebrik eden Müftü Erhan, "İşitme ve görme engelli kardeşlerimize yönelik kurslarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının da desteğiyle başladı. Tüm engelli vatandaşlarımızı, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi almak üzere İl Müftülümüzce işitme ve görme engelli kadınlar için aile destek merkezinde, işitme engelli erkekler için de Tenzil Camiinde açılan kurslara davet ediyorum" dedi.

Kurs hocalarının işaret dili tercümesi sonucu işitme engelli kursiyerlerle bir süre sohbet eden Müftü Erhan, "Kursiyerlerin kursa geliş gidişlerinde servis ve yardımcı personel imkanı sağlanacak olup isteyen vatandaşlarımız kurslarımıza başvurabilirler" şeklinde konuştu. Murat Ezgin

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