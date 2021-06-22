Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Eğitim Yatırımları Değerlendirildi

2021 yılı ilimiz eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı, Valimiz Sayın Hulusi ŞAHİN başkanlığında gerçekleşti.

2021 yılı ilimiz eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı, Valimiz Sayın Hulusi ŞAHİN başkanlığında gerçekleşti.

İlimiz genelinde 2021 yılında temel eğitim kapsamında 199 derslikten oluşan 13 yeni okulun yapımı ve 5 okulun güçlendirilmesi ile Ortaöğretim yatırımı kapsamında 28 derslikten müteşekkil 2 okul ve 2 atölye olmak üzere toplam 140 Milyon bütçeli yatırım yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Valimiz Sayın Hulusi ŞAHİN, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Abdulkadir ÖZER, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mahmut KURTARAN ve İl Özel İdaresi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarının teknik personelleri katıldı.

Toplantıda yapımı devam eden okul inşaatları ile ihale aşamasında olan projelerin genel durumları değerlendirildi.

Valimizden, Kurumlara Okul İnşaatlarında Sıkı Denetim Talimatı

Okul binalarının yapım sürecinden denetim mekanizmasının etkin ve verimli bir şekilde uygulanması konusunda yetkililere talimat veren Valimiz, ilgili kurumların yöneticileri ve teknik ekiplerinin sürekli sahada olmalarını, eksikliklere anında müdahale etmelerini ve okulların süresi içerisinde bitirilerek eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesini istedi.

Kaynak: Habermetre