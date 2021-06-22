Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Eğitim Yatırımları Değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Eğitim Yatırımları Değerlendirildi

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Eğitim Yatırımları Değerlendirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 yılı ilimiz eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı, Valimiz Sayın Hulusi ŞAHİN başkanlığında gerçekleşti.

2021 yılı ilimiz eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı, Valimiz Sayın Hulusi ŞAHİN başkanlığında gerçekleşti.

İlimiz genelinde 2021 yılında temel eğitim kapsamında 199 derslikten oluşan 13 yeni okulun yapımı ve 5 okulun güçlendirilmesi ile Ortaöğretim yatırımı kapsamında 28 derslikten müteşekkil 2 okul ve 2 atölye olmak üzere toplam 140 Milyon bütçeli yatırım yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Valimiz Sayın Hulusi ŞAHİN, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Abdulkadir ÖZER, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mahmut KURTARAN ve İl Özel İdaresi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarının teknik personelleri katıldı.

Toplantıda yapımı devam eden okul inşaatları ile ihale aşamasında olan projelerin genel durumları değerlendirildi.

Valimizden, Kurumlara Okul İnşaatlarında Sıkı Denetim Talimatı

Okul binalarının yapım sürecinden denetim mekanizmasının etkin ve verimli bir şekilde uygulanması konusunda yetkililere talimat veren Valimiz, ilgili kurumların yöneticileri ve teknik ekiplerinin sürekli sahada olmalarını, eksikliklere anında müdahale etmelerini ve okulların süresi içerisinde bitirilerek eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesini istedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Hulusi Akar İlham Aliyev Angela Merkel
Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Eğitim Yatırımları Değerlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 21:32:31. #1.14#

title