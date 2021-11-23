Batman İl Jandarma Komutanlığından tarihi eser kaçakçılarına darbe

BATMAN (İHA) - Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir duyum üzerine belirlenen adrese yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Batman Şirinevler Mahallesinde A.Ş. isimli şahsının evinde yapılan aramada 220 adet obje, 95 adet sikke ve 1 adet 200,48 gram ağırlığında altın külçe olmak üzere toplam 316 adet eser ele geçirildi. A.Ş. isimli şüpheli şahıs, adli işlemlerin yapılması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - BATMAN

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