Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak şehit yakınlarıyla bir araya geldi
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Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak şehit yakınlarıyla bir araya geldi
02.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:11

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Ziyaretinde dernek evinde Sosyal Güvenlik Kurumu Batman İl Müdürü Alaattin Ökten, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan ve dernek üyeleriyle bira araya gelen Albay İsa Çakmak, şehit yakınlarının kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu söyledi. Şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu ifade eden Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, "Bu topraklara vatan diyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ölmez, vatanımız bölünmez. Bu büyük millet, hainlere asla fırsat vermez. Şehit yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Biliyorum acıları büyük, bizler de onlarla sık bir araya gelerek acılarını paylaşıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum" dedi.

Albay Çakmak'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden şehit yakınları da kendilerine verdiği desteklerden dolayı Çakmak'a teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Manşet

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