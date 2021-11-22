Batman İl Emniyet Müdürümüzden Federasyon Başkanımıza Ziyaret - Haberler
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Batman İl Emniyet Müdürümüzden Federasyon Başkanımıza Ziyaret

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Batman İl Emniyet Müdürümüzden Federasyon Başkanımıza Ziyaret

Batman İl Emniyet Müdürümüzden Federasyon Başkanımıza Ziyaret 22-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 23Batman İl Emniyet Müdürümüz Sayın Köroğlu KIRAÇ, Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı ziyaret etti.

BATMAN (Habermetre) - Batman İl Emniyet Müdürümüzden Federasyon Başkanımıza Ziyaret 22-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 23

Batman İl Emniyet Müdürümüz Sayın Köroğlu KIRAÇ, Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı ziyaret etti. Federasyon Başkanımız İl Emniyet Müdürümüze günü anısına Kick Boks Eldiveni armağan etti.

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