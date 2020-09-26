Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç'tan uzaktan eğitime destek
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Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç'tan uzaktan eğitime destek

26.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:36
Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç'tan uzaktan eğitime destek

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, öğrencilerin uzaktan eğitim aldığı EBA Destek çalışmasına tablet bağışında bulundu.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, öğrencilerin uzaktan eğitim aldığı EBA Destek çalışmasına tablet bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kıraç'ın bağışladığı tabletler sayesinde iki ilkokul ve bir ortaokulda EBA destek noktası kuruldu.

EBA destek noktaları kurulan Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Sıtkı Abdioğlu İlkokulu ve Petrolkent Ortaokulunu ziyaret eden Kıraç, öğrencilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, tablet bağışı için Kıraç'a teşekkür ederek, "Tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bu salgın döneminde hediye ettikleri tabletlerle üç okulumuzda daha EBA destek noktasının açılmasına katkı sağlayan Kıraç'a çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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