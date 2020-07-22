Batman İHH'dan yetim çocuklara bayram hediyesi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Batman Şubesi tarafından 567 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Batman Şubesi tarafından 567 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

İHH Batman Şubesi yetkilisi Mehmet Latif Kaya, Kurban Bayramı öncesinde kentteki 567 yetim çocuğa bayramlık hediye ettiklerini söyledi.

Kıyafet yardımının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımların da yapıldığını ifade eden Kaya, yardımseverlerin katkıları ile bu hizmetlerin sunulduğunu aktardı.

"Yetim gülerse dünya güler" sloganı ile hareket ettiklerini ve her bayram öncesi yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini güldürmeye gayret ettiklerini aktaran Kaya, "Tüm hayırseverleri yetimlerin yüzünü güldürmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA