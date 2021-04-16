Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
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Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batman'ın tarihi antik kenti Hasankeyf ilçesinde bulunan ve Batman'ı Mardin ile Habur Sınır Kapısı'na, oradan da Orta Doğu'ya bağlayan Hasankeyf-2 Köprüsü yarın açılıyor.

Batman'ın tarihi antik kenti Hasankeyf ilçesinde bulunan ve Batman'ı Mardin ile Habur Sınır Kapısı'na, oradan da Orta Doğu'ya bağlayan Hasankeyf-2 Köprüsü yarın açılıyor. Bin 1 metre uzunluğunda, 90 metre yüksekliğindeki köprü ekonomiye de katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katılacağı açılışa Hasankeyf'e gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak. Öte yandan Hasankeyf'te yapımı tamamlanan bin kişilik Selahaddin Eyyübi Camii'nin de açılışı Hasankeyf-2 Köprüsü ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf'teki devasa yatırımlara yarın Cumhurbaşkanının teşrifleri ile bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi. Kaymakam Öztürk, "Hasankeyf-2 Köprüsü ile bölgemiz, ilçemizin Mardin'le olan iletişimi sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda sadece Mardin, Batman ulaşımı değil, aynı zamanda Orta Doğu ile olan, Habur Sınır Kapısı ile olan bağlantıyı bu köprü sağlamış olacaktır. Gerek ilçemizin turizm potansiyeline sunacağı katkı gerek ülkemizin akaryakıt ve zaman maliyeti anlamında sunacağı katkı çok çok önemlidir. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza buradan teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Köprümüzün teknik özelikleri bin 1 metre uzunluğunda, Türkiye'nin en uzun köprülerinden bir tanesidir. 90 metre yüksekliğinde gördüğünüz gibi bölünmüş yollardan oluşan ve üzerinde bulunduğumuz yerde yaya geçidini içeren çok teknolojik köprülerimizden bir tanesi olacaktır. Ben ilçemize, milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Köprümüz dediğim gibi hem ulaşılabilirlik hem konfor anlamında sunacağı katkısının yanında ülkemize yılık 29 milyon lira değerinde hem zaman hem akaryakıt anlamında tasarruf getirmiş olacaktır" dedi.

(Osman Arslan/İHA)

Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor
Batman'ı Orta Doğu'ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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