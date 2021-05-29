BATMAN HAVALİMANI'NDA KURU OT YANGINI KORKUTTU

BATMAN Havalimanı'nda kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

BATMAN Havalimanı'nda kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında havalimanına inecek uçaklar, Mardin ve Şanlıurfa'ya yönlendirildi.

Batman Havalimanı'nda bugün saat 15.00 sıralarında kuru otlar bilinmeyen nedenle tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılırken, askeri birlikler ve kamu kurumlarına ait itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) havalimanına yönlendirildi.

Ekipler, yangının hangarlara ulaşmaması için büyük çaba sarf edildi. Rüzgar zaman zaman söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle Batman Havaalanı'na inmesi planlanan uçaklar, Mardin ve Şanlıurfa havalimanlarına yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı