BATMAN Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesine, şehit Aybüke öğretmenin adı
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BATMAN Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesine, şehit Aybüke öğretmenin adı

Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesine, şehit Aybüke öğretmenin adıBATMAN'da, yapımı tamamlanan kitap görünümlü kütüphane hizmete açılıyor.

05.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:16

Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesine, şehit Aybüke öğretmenin adı

BATMAN'da, yapımı tamamlanan kitap görünümlü kütüphane hizmete açılıyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü olduğunu ifade ettiği kütüphanenin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını taşıyacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Batman'a kazandırılan kitap görünümlü kütüphane Eylül ayında hizmete açılıyor. 22 milyon TL maliyetle yaptırılan kütüphane, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Kütüphanede incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, bu eserin Türkiye'nin yüz akı projelerden biri olduğunu söyledi. Vali Şahin, "Muhteşem bir projedir. Planlamasından başlayıp, projelendirmesine kadar özenerek, Avrupa'da örneklerini gördüğümüz ve özendiğimiz o güzel kütüphane projelerinden hiçbir eksiği yok. Hatta, fazlası olan muhteşem bir proje. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere tüm yetkilileri kutlamak lazım. Bu eser, Türkiye'nin yüz akı projelerinden biridir. 3 kitabın üst üste olduğu görüntüsüyle bir gelin gibi şehrimizi de süslüyor. Mimarı projesini çizen mimarını da tebrik ediyorum" dedi.

'GÜNEYDOĞU'NUN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ'

Kütüphanenin birçok sosyal alanı içinde bulundurduğunu söyleyen Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Dört gözle bu projenin hayata geçmesini bekliyoruz. Büyüklük olarak Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesidir. Bu binanın Türkiye'de sayılı olduğunu düşünüyorum. 7 bin 500 metre kare kapalı alanı var. Aynı anda bin öğrencinin istifade edebileceği bir bina. Sadece inşaatı 18 milyona mal oldu. Tefrişatı ise 4 milyona mal olacak. Ödeneğinin temin edilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve milletvekilimizin çok gayretleri oldu. 110 kişilik çok amaçlı salonu, konuşan kitaplık, sureli yayınlar bölümü, galeri salonu, okuma salonu, çocuklar için ayrı okuma salonu var, 50 kişilik cep sineması, oyuncak kütüphanesi, yetişkinler okuma salonu ve çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenleneceği salonları gibi birçok özeliklere sahip."

KÜTÜPHANEYE, ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN ADINI TAŞIYACAK

9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adının kütüphaneye verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teklifinde bulunduklarını belirten Vali Şahin, "Kütüphanede 150 bin kitap olacak. Kitap dışında görsel ve işitsel materyaller mevcut. İl Halk Kütüphanesi bahçesi ile birlikte bütünlük arz eden Batman'ın yüz akı projesidir. Şu anda tefrişat çalışmaları sürüyor. Çok kısa sürede ve yeni eğitim öğretim sezonuna yetişecek. Eylül'de kütüphanemizi kitapseverlerle buluşturacağız. Kütüphanenin ismi ile ilgili bir isim bakanlığa arz ettik. Eğer kabul edilirse bir mum misali kendi tükenirken, çevresine aydınlatan ve eğitim uğruna şehit olan şehit Aybüke Yalçın'ın ismini teklif ettik. Sonuç bekliyoruz" dedi.

BATMAN Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesine, şehit Aybüke öğretmenin adı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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