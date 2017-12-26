Batman Gültepe İlkokulu'ndan Sergi

Batman Gültepe İlkokulu 2C sınıfı öğrencileri Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde sergi düzenledi.



Sınıf Öğretmeni Başak Engin, "12-19 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası programında öğrencilerimizle küçük bir farkındalık yaratıp tüketici olmaktan çıkıp üretici olmak için neler yapabileceğimizi görmek istedik. Öğrencilerimiz çeşitli oyuncaklar, bez bebekler, bereket kaşıkları, kolyeler, tokalar, küpeler, evler, arabalar çeşitli işlevsel kutular ve daha birçok değişik eşya yapmanın lezzetine vardı. Bunları arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen öğrencilerimiz aynı zamanda ülkemizin eşsiz şehirlerinin ayrı ayrı güzelliğini de sergilediler. Ev yapımı tarhanalar, pekmezler, patikler heybelerin yani da Van kedisi, Siirt battaniyesi, Batman petrol kuyusu sembolü, Mardin gümüşleri, Hatay lezzetleri, Giresun fındığı, Malatya kayısısı, Konya Mevlana türbesi temsili, Erzurum Oltu taşı gibi ürünlerde sergilendi" dedi. - BATMAN