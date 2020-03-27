Batman girişinde, ateş ölçerli koronavirüs tedbiri Batman girişinde, ateş ölçerli koronavirüs tedbiriBATMAN'da sağlık görevlileri, kent girişinde durdurulan araçlardakilerin ateş ölçerle vücut sıcaklıklarını ölçüp, koronavirüsle ilgili bilgilendirme yaptı.

Batman girişinde, ateş ölçerli koronavirüs tedbiri

BATMAN'da sağlık görevlileri, kent girişinde durdurulan araçlardakilerin ateş ölçerle vücut sıcaklıklarını ölçüp, koronavirüsle ilgili bilgilendirme yaptı.

Batman Valiliği'nce koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılması kararlaştırıldı. Kente giriş noktalarında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de görevlendirildi. Polis ve jandarma tarafından durdurulan sürücülerin ehliyet ve evrakı kontrol edilirken, sağlık görevlileri de ateş ölçerle araçlarda bulunanların vücut sıcaklıklarını ölçtü. Ekipler, koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilendirme yaptığı kişilere, yurt dışı seyahati yapıp yapmadıklarını da sordu.

Kaynak: DHA