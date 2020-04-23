BATMAN Gercüş'te, şimşekler geceyi aydınlattı
Gercüş'te, şimşekler geceyi aydınlattıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
23.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:32
Gercüş'te, şimşekler geceyi aydınlattı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
Gercüş'te dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerine kadar sürdü. Sağanak sırasında zaman zaman şişmekler çaktı. Şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
Kaynak: DHA