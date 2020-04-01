BATMAN Gercüş'te sağanak heyelana yol açtı Gercüş'te sağanak heyelana yol açtıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, birçok köyde sel oluştu.

Gercüş'te sağanak heyelana yol açtı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, birçok köyde sel oluştu.

Gercüş'te bir süredir etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Aydınlı ve Boğaz köylerinde yağış sonrası sel oluşurken, yol güzergahlarında ise heyelan meydana geldi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından Aydınlı ve Boğaz köyü yolunu ulaşama açtı. Köy halkı yollarını ulaşıma açan İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA