BATMAN Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastı
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BATMAN Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastı

BATMAN Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastı
03.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:44

Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, evin balkonunu onlarca kara böcek bastı.

Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, evin balkonunu onlarca kara böcek bastı. Gercüş ilçe merkezindeki bir apartman 8'inci katındaki Soyvural ailesinin oturduğu evin balkonunu, onlarca kara böcek bastı. Sabah saatlerinde balkonundaki böcekleri görünce şaşırdığını anlatan ev sahibi Uğur Soyvural, "Balkonun kapısını açıp, böcekleri görünce çok şaşırdım. 8'inci katta oturmama rağmen bu kadar böcek nasıl gelmiş bilemiyorum. Bazı komşularımızın evinde de bu böcekler görüldü" dedi. Böceklerin olduğu balkon, yıkanarak temizlendi.

BATMAN Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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