Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı
Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:48
Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Gercüş'e bağlı Arıca ile Kırkat köylerinde koronavirüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine köylerde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun karantina kararının ardından evlerin önünde güvenlik önlemleri alındı. Filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı.
Kaynak: DHA