Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Bağlarbaşı ve Pınarbaşı mahallelerindeki 2 ev, ismi açıklanmayan 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgınının yayılmasını önlemek ve halkı korumak amacıyla karantinaya alındı. 2 evin girişleri kapatılırken, filyasyon ekipleri de ailelerin üyelerine test yapmaya başladı.

Kaynak: DHA