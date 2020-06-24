Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
24.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:59
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Bağlarbaşı ve Pınarbaşı mahallelerindeki 2 ev, ismi açıklanmayan 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgınının yayılmasını önlemek ve halkı korumak amacıyla karantinaya alındı. 2 evin girişleri kapatılırken, filyasyon ekipleri de ailelerin üyelerine test yapmaya başladı.
Kaynak: DHA