BATMAN Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı
Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
03.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:55
Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen kadının evi, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alındı. Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: DHA