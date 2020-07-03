BATMAN Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı
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BATMAN Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı

Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

03.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:55

Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen kadının evi, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alındı. Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı.

BATMAN Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Manşet

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