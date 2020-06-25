Batman Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı Batman Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, koronavirüs tespit edilen kişinin evi, karantinaya alındı.

Batman Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, koronavirüs tespit edilen kişinin evi, karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Becirman köyünde, koronavirüs şüphesi üzerine hastaneye başvuran kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hasta, tedaviye alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak için hastanın oturduğu ev, karantinaya alındı. Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: DHA