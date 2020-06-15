Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne masa tenisi ekipmanları desteği
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Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne masa tenisi ekipmanları desteği

Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle yürütülen Bir Gelecek Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne masa tenisi ekipmanları hediye edildi.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne masa tenisi ekipmanları desteği
15.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:28

Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle yürütülen Bir Gelecek Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne masa tenisi ekipmanları hediye edildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Gençlik Spor TPAO Tenis Eğitim Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sporun önemine işaret ederek, "Pandemi dolayısıyla spor alanlarımız biraz geri kaldı. Ancak yeni süreçte bunu telafi edeceğiz." dedi.

BEKA Derneği Genel Başkanı ve Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay ise Türkiye'nin birçok ilinde eğitime ve spora destek verdiklerini söyledi.

Özellikle dezavantajlı çocuklara destek olduklarını kaydeden Alpay, "Bu amaç doğrultusunda amatör spor kulüplerine ve sporculara malzeme desteğinde bulunduk. Birevim olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, BEKA Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Çiftçi de katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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