BATMAN Evin balkonunda görülen kara böceklere inceleme
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BATMAN Evin balkonunda görülen kara böceklere inceleme

BATMAN Evin balkonunda görülen kara böceklere inceleme
04.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:43

Evin balkonunda görülen kara böceklere incelemeBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, dün evin balkonunda görülen kara böcekler, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce incelemeye alındı.

Evin balkonunda görülen kara böceklere inceleme

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, dün evin balkonunda görülen kara böcekler, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce incelemeye alındı. Gercüş merkezdeki apartmanın 8'inci katında, Soyvural ailesinin oturduğu dairenin balkonunda dün görülen kara böcekler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce incelemeye alındı. Bitki koruma bölümündeki mühendisler tarafından kara böceklerle ilgili incelemelerin yapıldığını anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, kara böceğin yoğunlukla ormanlık alanda yaşadığını söyledi. Bu böceklerin insanlara veya bitkilere zararının olmadığını kaydeden Kaplan, kara böceklerin popülasyonunun fazla olması nedeniyle bu yıl Gercüş'te görüldüğünü belirtti.

BATMAN Evin balkonunda görülen kara böceklere inceleme

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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