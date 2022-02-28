Batman ESO Başkanlığında devir teslim töreni

BATMAN (AA) - Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seçimde Batman ESO Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Çiftçi görevi odada gerçekleştirilen törenle devraldı.

Görevi devreden Salih Kaplan, makam koltuklarını amaç olarak değil araç olarak gördüklerini söyledi.

Kaplan, "Bugün odamız kendi yerinin sahibi olmuştur ve borcu bulunmamaktadır. Borcu olmayan ender odalar arasındayız. Bu konuda rahatız. Yeni yönetime başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun inşallah." dedi.

Görevi devralan Mehmet Sıddık Çiftçi ise bunun bir hizmet yarışı olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Bize düşen bu hizmet yarışında esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize hakkıyla hizmet etmektir. Seçim bitti ve yeni bir sayfa açıldı. Tüm üyelerimiz ve esnafımız bizim için kıymetli. Onlar için hizmet etmek, imkanlarımızı seferber etmek önceliğimiz. Asıl görev ve çalışmamız bu saatten sonra başlamaktadır." diye konuştu.