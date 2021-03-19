Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı 'gözünden' tanıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı 'gözünden' tanıdı

19.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:04
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı 'gözünden' tanıdı

Batman'da cep telefonunu çalan hırsızı kovaladığını belirten kişiyi 'gözü tutmayan' Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, şahsın araştırılmasını istedi.

Batman'da cep telefonunu çalan hırsızı kovaladığını belirten kişiyi 'gözü tutmayan' Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, şahsın araştırılmasını istedi. Polis ekiplerince yapılan incelemede zanlıyı kovaladığını belirten kişi, kaçan hırsızın ortağı çıktı.

Batman merkez Turgut Özal Bulvarında ilginç bir olay yaşandı. Dörtyol kavşağında 2 araç kaza yaptı. Bu arada bir hırsız, kaza yapan araçtan inen sürücüye ait koltuk üzerindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Araçta bulunanların kovaladığı kişi, Bahçelievler Mahallesindeki ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Olay yerinde bulunan bir genç de kaçan hırsızı kovaladı. Bu sırada yoldan geçen Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, makam aracından inerek kaza yerine geldi. Kaza yapan araç sürücüleri hasar olmaması üzerine araçlarına binerken, telefonu çalınan sürücü Emniyet Müdürü Kıraç'tan yardım istedi. Bu arada hırsızı kovaladığını iddia eden genç Emniyet Müdürü Kıraç'a hırsızı kovaladığını, ancak yakalayamadığını söyledi. Genci gözü tutmayan Müdür Kıraç, korumalarına şahsın araştırılmasını istedi. Yaklaşık 5 dakika sonra Müdür Kıraç'ı bilgilendiren korumalar, söz konusu kişinin kaçan hırsızın arkadaşı olduğunu ve üzerinden çalınan cep telefonunun çıktığını belirtti.

Hırsız gözaltına alınırken, çevredeki vatandaşlar, 'Müdür hırsızı gözünden tanıdı' yorumları yaptı. - BATMAN

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı 'gözünden' tanıdı
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı 'gözünden' tanıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Metin Oktay Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı 'gözünden' tanıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 17:07:01. #1.15#
title