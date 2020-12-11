Batman, Elazığ ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Batman, Elazığ ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

11.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:59
Batman, Elazığ ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Batman, Elazığ ve Şırnak'ta sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Batman, Elazığ ve Şırnak'ta sessizlik hakim oldu.

Batman'da cadde ve sokaklarda, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Elazığ

Elazığ'da da saat 21.00 itibarıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

Kentin işlek yerlerinden Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı.

Şırnak

Ülke genelinde bu akşam başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şırnak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri kısıtlamanın başladığı andan itibaren seyir halinde bulunan araçları kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

İlgili Haberler

Elazığ sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Elazığ sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman, Elazığ ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:02:38. #1.15#
title