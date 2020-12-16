Son dakika haberi: Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta kabulüne başladı
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Son dakika haberi: Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta kabulüne başladı

16.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:48

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığınca Batman'da 90 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19 poliklinik ile hasta kabulüne başladı.

Sağlık Bakanlığınca Batman'da 90 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19 poliklinik ile hasta kabulüne başladı.

Batman'da 90 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan ve 19 poliklinik ile hizmete giren Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilk gün 350 hasta başvurdu.

Hastalardan Abidin Akar (78), geçmişte sağlık konusunda çok sıkıntıların olduğunu, artık yapılan yeni ve devasa hastanelerle güzel hizmetlerin sunulduğunu belirtti. "Eskiden hastanelerde sıra bulamazdık. İlaç alamıyorduk." diyen Akar, sağlık sektörünün gittikçe güzel olduğunu söyledi.

Akar, "Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah daha da iyilerini de görüyoruz. Rahatsızlığım dolayısıyla hastaneye geldim. Allah razı olsun doktor da ilgilendi. Çok kısa sürede tedavim bitti. Böyle bir şansı nerede bulacağız." diye konuştu.

Mehmet Can Bağlı da yeni hastanenin açılışı dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirerek "Yeni hastane açıldığı için çok mutluyuz. Daha önce sağlık açısından sıkıntılar yaşıyorduk. Yeni bir hastane Batman'a gerekliydi. Açılmasından dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz. İnşallah en kısa zamanda tıp fakültesi de açılır. Batman'a güzel bir hizmet olur." dedi.

Son dakika haberi: Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta kabulüne başladı
Son dakika haberi: Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta kabulüne başladı
Son dakika haberi: Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta kabulüne başladı
Son dakika haberi: Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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