Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformundan, CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformundan, CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformundan, CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

BATMAN (AA) - Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Platformdan yapılan açıklamada, okullarda verilecek eğitim tarzını seçimi, okutulacak derslerin konusunda tercihte bulunmanın velilerin evrensel ve ulusal hukuktan kaynaklanan haklarından olduğu kaydedildi.

"Kuran kurslarında din eğitimiyle ilgili dersler verilmesini eleştiren Özel'in halkın teveccühünü kazanan din eğitimini ortaçağ karanlığı olarak nitelendirerek milletimizin inancına hakaret etmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Avrupa'nın Ortaçağ karanlığını yaşadığı dönemde, İslam dini ilk emri 'Oku' olan bir medeniyet inşa etmiş, insanlığı cehaletten kurtarmıştır. Kuran ve sünnet ekseninde kurulan medeniyet çağlar üstü bir anlayışla insanlığı aydınlattı, barış ve adaleti hakim kılmaya çaba sarf etti. Din eğitimini bilimsellikten uzak, çağdışı gibi tabirlerle karalamak, Ortaçağ karanlığı olarak nitelemek, aslında iç dünyalarında var olan kinin tezahürüdür. Milletimiz 28 Şubat artığı, bölücü ve ötekileştirici bu zihniyete asla prim vermeyecektir."

CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt: Ya ispatla ya da istifa et

CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt: Ya ispatla ya da istifa et

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç baba oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç baba oldu

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title