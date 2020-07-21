Batman'de 86 kilogram esrar ele geçirildi Batman'da polisin bir adrese yaptığı operasyonda 86 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da polisin bir adrese yaptığı operasyonda 86 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda kent merkezinde bulunan bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 86 kilogram esrar maddesi ile bir adet terazi ele geçirildi. - BATMAN

Kaynak: İHA