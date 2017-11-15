Batman'dan Kısa Kısa

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düğün ve eğlencelerde kullanılan havai fişek, torpil ve maytap gibi patlayıcı madde sattığı belirlenen iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte patlayıcı madde satışı gerçekleştirdiği tespit edilen iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi. Emniyet müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde son zamanlarda gerçekleşen düğün ve eğlencelerde havai fişek, torpil, maytap gibi patlayıcı madde olarak tabir edilen proteknik malzemelerin kullanıldığı yaşlı, hasta ve küçük çocukların da bu patlayıcı maddelerin çıkarmış olduğu yüksek ses neticesi korku ve paniğe kapıldıklarının tespiti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğümüz koordinesinde ruhsatsız olarak patlayıcı madde satışı yaptıkları tespit edilen 9 ayrı iş yerine düzenlenen operasyon neticesinde; 5 bin 170 adet farklı boy ve tipte torpil, 346 adet volkan olarak tabir edilen patlayıcı madde, 60 adet meşale, 15 adet farklı marka patlayıcı madde ele geçirilmiş ve iş yeri sahipleri hakkında adli ve idari işlem tesis edilmiştir" denildi.



Market hırsızı çocuk yakalandı



Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından kent merkezinde bulunan bir markette meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen yaşı küçük 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük hırsızlık zanlısı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilirken, marketten çalınan eşyaları satın alan bir şahıs hakkında da suç eşyası satın almak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN