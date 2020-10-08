Batman'dan Azerbaycan'a tam destek
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Batman'dan Azerbaycan'a tam destek

08.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:48
Batman'dan Azerbaycan'a tam destek

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Batman'dan geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Batman'dan geldi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusuna geniş çaplı destek yağmaya devam ediyor. Azerbaycan'a bir destek de Batman Belediyesinden geldi. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in talimatıyla Batman kent merkezinin girişine dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asılarak Azerbaycan ordusuna destek mesajı verildi. - BATMAN

Batman'dan Azerbaycan'a tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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