Batman'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Batman Belediyesi ve İl Özel İdaresi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürülmesi için yürütülen çalışmalar destek amacıyla bölgeye 7 araç ve 21 personel gönderdi.