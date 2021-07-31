Batman'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Batman'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Batman'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Belediyesi ve İl Özel İdaresi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürülmesi için yürütülen çalışmalar destek amacıyla bölgeye 7 araç ve 21 personel gönderdi.

Batman Belediyesi ve İl Özel İdaresi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürülmesi için yürütülen çalışmalar destek amacıyla bölgeye 7 araç ve 21 personel gönderdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in talimatı doğrultusunda, Batman Belediyesi ve İl Özel İdaresine bağlı 3 itfaiye aracı, dozer, 2 arazöz, öncü araç ve 21 personel, bölgeye uğurlandı.

Belediye Başkan Vekili Adnan Yörük, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için ekip gönderdiklerini söyledi.

Yangın bölgesinde koordinasyonu yürüten Konya AFAD Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda yangına müdahale edileceğini belirten Yörük, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Batman'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Batman'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Batman'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Batman'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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