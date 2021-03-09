Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen operasyonda, 8 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 8 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri Batman 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak