: Batman'daki STK'lardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması

02.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:11

BATSO Başkanı Abdulkadir Demir'in açıklaması

Salondaki STK temsilcileri

BATMAN - Batman Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünyanın sessiz kaldığını belirten Demir, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımızla da rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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