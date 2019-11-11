Batman'daki Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Bülent Doğan Operasyonu
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Batman'daki Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Bülent Doğan Operasyonu

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bir mağarada, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış roketatar mühimmatı bulundu.

11.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:10
Batman'daki Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Bülent Doğan Operasyonu

'ın Hasankeyf ilçesindeki bir mağarada, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış roketatar mühimmatı bulundu.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekiplerince Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Bülent Doğan Operasyonu kapsamında Mava bölgesindeki 4 mağaraya operasyon düzenledi.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in Karakaş Üs Bölgesi'nden takip ettiği operasyonda, mağaraya tuzaklanmış roketatar mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 20 kilogram amonyum nitrat ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: AA
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