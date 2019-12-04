Batman'daki PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli daha tutuklandı
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Batman'daki PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli daha tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Birol Öztekin" operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si daha tutuklandı.

04.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:38
Batman'daki PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli daha tutuklandı

'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Birol Öztekin" operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si daha tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 27-28 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan HDP milletvekili adayı Şükrü Baytar ile A.E, D.A, K.B, M.F.Ö, Y.K ve S.M "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 4'üne adli kontrol şartı getirilerek 6 zanlı serbest bırakıldı.

Daha önce 12 kişi tutuklanmıştı


Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde eylem ve faaliyetlere katıldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün ve önceki gün adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan, eski HDP Batman İl Başkanı Fatma Kapalıgöz, DBP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Salih Turmuş ile S.T, V.A, S.Y, A.A.C, M.Y, E.K, H.Ç, M.E.Ö, M.Y. ve S.Ö, örgüt üyesi olma suçundan tutuklanmış, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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