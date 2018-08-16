Batman'daki Patlamaya 4 Gözaltı

Batman'da meydana gelen ve 4 çocuğun yaralandığı patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı tespit edildi. Patlamayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Bomba İmha Uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucu patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi. Batman Valiliğinin açıklamasında olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şahıslar arasında yaralanan çocukların babalarının da olduğu kaydedildi.

(Osman Arslan/İHA)