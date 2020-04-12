Batman'daki parklar ziyaretçilere kapatıldı
Batman'da koronavirüs mücadele kapsamında parklar vatandaşın girişine kapatıldı.
12.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:40
Batman'da koronavirüs mücadele kapsamında parklar vatandaşın girişine kapatıldı.
Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasını önlemek adına alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı il merkezindeki parklar kapatıldı.
Sabah saatlerinde ekipler kentteki parkların girişlerine şerit çekerek uyarı levhaları astı.
Kaynak: AA